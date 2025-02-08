В Кызылорде клиенты напали на таксиста, избили, ограбили и выбросили из машины

Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Как выяснилось, злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города.

"Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия. После получения информации был введен план перехват". Пресс-служба МВД РК

В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкента в ходе проведения оперативных мероприятий задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что они являются жителями Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, проводится досудебное расследование.



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