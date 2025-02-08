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Происшествия

В Кызылорде клиенты напали на таксиста, избили, ограбили и выбросили из машины

клиенты напали на таксиста в Кызылорде, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 17:45 Фото: polisia.kz
Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на таксиста. Как выяснилось, злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города.

"Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия. После получения информации был введен план перехват". Пресс-служба МВД РК

В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкента в ходе проведения оперативных мероприятий задержали двоих подозреваемых. Оказалось, что они являются жителями Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, стоит ли ждать повышения цен на такси в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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