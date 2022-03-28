Пандемия COVID-19 еще не окончена – глава Европейского бюро ВОЗ

В ходе своего визита в Алматы директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 в Европе и мире еще не закончилась.

На данный момент в 18 из 53 стран, входящих в европейский регион ВОЗ, наблюдается рост числа заражения коронавирусом. Но есть и хорошие тенденции – в странах с высоким уровнем вакцинации общество имеет коллективный иммунитет и возвращается к активной общественной жизни. Вызовы сегодня стоят перед странами, где охват населения вакцинацией все еще низок. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

По словам Клюге, увеличение числа заболевших коронавирусом в 18 странах связано с тем, что вирус типа ВА2 распространяется быстрее, чем ВА1, иммунитет, выработанный вакцинацией, снижается шаг за шагом, к тому же, страны, по мнению Клюге, слишком резко снимают введенные ранее ограничения (от послабления карантина до его полной отмены).

Тем не менее руководитель ЕРБ ВОЗ с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку страны за два года научились противостоять пандемии.

Конечно, COVID-19 нас удивлял уже, никто не может знать, появится ли у него еще один вариант. Но страны должны быть готовы справиться с новым с вирусом без введения локдаунов. Это возможно при соблюдении четырех условий. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

Глава ЕРБ ВОЗ перечислил эти условия.

Защита уязвимых людей. Большинство тех, кто умирает от коронавируса, являются людьми пожилого возраста либо имеют сопутствующие хронические заболевания, невакцинированные. Ханс Клюге советует пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал, и получить повторную бустерную дозу тем, кто прививался более шести месяцев назад. Также глава ЕРБ ВОЗ не исключает, что, скорее всего, ближе к осени или концу 2022 года людям понадобится принять еще одну вакцину.

Усиление мониторинга в каждой стране. По словам Клюге, каждое государство должно быть способно выявить мутацию ковида при ее первом появлении, а также уведомить об этом другие страны. И в такой диагностике большую роль играет ПМСП.

Обеспечение доступности лекарств для лечения COVID-19. Ханс Клюге настаивает на том, что успех борьбы с COVID-19 будет достигнут, если воедино сложатся три фактора – вакцинация, профилактика и эффективное лечение.

Постепенное снятие карантинных ограничений, шаг за шагом. В качестве примера Ханс Клюге отметил, что сам лично до сих пор ходит в маске в помещениях, где наблюдается большое скопление людей.

Что касается Казахстана, то Ханс Клюге, посетивший нашу страну два года назад на старте пандемии, отметил уровень цифровизации здравоохранения.