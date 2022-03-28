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18:32 28.03.2022

Пандемия COVID-19 еще не окончена – глава Европейского бюро ВОЗ

Ханс Клюге Фото: who.int
Несмотря на то, что многие страны отменили карантин по COVID-19, Ханс Клюге предостерег мир от всеобщей радости по случаю «окончания» пандемии и призвал носить маски, передает Zakon.kz.

В ходе своего визита в Алматы директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 в Европе и мире еще не закончилась.

На данный момент в 18 из 53 стран, входящих в европейский регион ВОЗ, наблюдается рост числа заражения коронавирусом. Но есть и хорошие тенденции – в странах с высоким уровнем вакцинации общество имеет коллективный иммунитет и возвращается к активной общественной жизни. Вызовы сегодня стоят перед странами, где охват населения вакцинацией все еще низок. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

По словам Клюге, увеличение числа заболевших коронавирусом в 18 странах связано с тем, что вирус типа ВА2 распространяется быстрее, чем ВА1, иммунитет, выработанный вакцинацией, снижается шаг за шагом, к тому же, страны, по мнению Клюге, слишком резко снимают введенные ранее ограничения (от послабления карантина до его полной отмены).

Тем не менее руководитель ЕРБ ВОЗ с оптимизмом смотрит в будущее, поскольку страны за два года научились противостоять пандемии.

Конечно, COVID-19 нас удивлял уже, никто не может знать, появится ли у него еще один вариант. Но страны должны быть готовы справиться с новым с вирусом без введения локдаунов. Это возможно при соблюдении четырех условий. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге

Глава ЕРБ ВОЗ перечислил эти условия.

  • Защита уязвимых людей. Большинство тех, кто умирает от коронавируса, являются людьми пожилого возраста либо имеют сопутствующие хронические заболевания, невакцинированные. Ханс Клюге советует пройти вакцинацию тем, кто этого еще не сделал, и получить повторную бустерную дозу тем, кто прививался более шести месяцев назад. Также глава ЕРБ ВОЗ не исключает, что, скорее всего, ближе к осени или концу 2022 года людям понадобится принять еще одну вакцину.

  • Усиление мониторинга в каждой стране. По словам Клюге, каждое государство должно быть способно выявить мутацию ковида при ее первом появлении, а также уведомить об этом другие страны. И в такой диагностике большую роль играет ПМСП.

  • Обеспечение доступности лекарств для лечения COVID-19. Ханс Клюге настаивает на том, что успех борьбы с COVID-19 будет достигнут, если воедино сложатся три фактора – вакцинация, профилактика и эффективное лечение.

  • Постепенное снятие карантинных ограничений, шаг за шагом. В качестве примера Ханс Клюге отметил, что сам лично до сих пор ходит в маске в помещениях, где наблюдается большое скопление людей.

Что касается Казахстана, то Ханс Клюге, посетивший нашу страну два года назад на старте пандемии, отметил уровень цифровизации здравоохранения.

Считаю, что Казахстан справился хорошо с этим вызовом. Тем не менее каждый умерший от COVID-19 – это слишком много. В ходе встречи с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым и министром здравоохранения РК Ажар Гиният мы говорили о том, что нам всем важно извлечь уроки из этих двух лет. Страны, где ПМСП развита хорошо, интегрирована в систему здравоохранения (а к числу таких стран я отношу Казахстан), справились с пандемией лучше остальных. И, конечно, мы продолжим работать над признанием казахстанской вакцины QazVac. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге
Альберт Ахметов
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