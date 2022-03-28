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22:29 28.03.2022

В ДТП погиб известный казахстанский блогер

Погиб в ДТП Фото: Instagram/beisenbek_daulet
Популярный казахстанский блогер Даулет Бейсенбек погиб в автокатастрофе в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на 282-м километре автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай.

Водитель автомашины марки Honda Odyssey, следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, совершил самоопрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП 29-летний пассажир указанной автомашины скончался на месте происшествия, водитель и двое других пассажиров с различными травмами доставлены в ЦРБ Меркенского района. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Начато досудебное расследование по ст. «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены необходимые экспертизы.

Блогер Эльмира Толегенова также сообщила о случившемся в stories Instagram.

Не могу уснуть. Услышала, что умер Даулет. Творческий, яркий, жизнерадостный человек. У него остались двое детей и беременная жена. Искренне сочувствую его родным. Эльмира Толегенова

Погибший Даулет Бейсенбек был популярным семейным блогером, его аудитория в Instagram насчитывает 758 тыс. подписчиков.

Константин Вноровский
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