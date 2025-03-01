#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
499.22
519.14
5.64
Происшествия

Известный казахстанский певец и тамада погиб в ДТП

певец и ведущий Аскар Дуйсенов погиб в ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2025 11:11 Фото: Instagram/askar_tamada
28 февраля 2025 года в Акмолинской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб казахстанский певец, ведущий и тамада Аскар Дуйсенов, сообщает Zakon.kz.

О трагедии в социальных сетях сообщил друг погибшего Алибек Сергалиев:

"Я все еще не могу в это поверить. Аллах забрал твою душу в священный пятничный день, накануне Рамазана. Ты был прекрасным человеком. Прощай, брат!"

Коллеги, друзья и поклонники музыканта выражают соболезнования.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области на запрос корреспондента Zakon.kz рассказали подробности произошедшего.

"28 февраля на 31-м километре автодороги Астана – Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ГАЗель" и Volkswagen Polo. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Департамент призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств.

"По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение".Пресс-служба ДП Акмолинской области

Известно, что прощание с артистом состоится 2 марта на родине Дуйсенова – в ауле Кишкенеколь в Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в возрасте 89 лет скончался заслуженный мастер спорта СССР, ветеран футбола Кыргызстана Юсуп Мусаев. Он выступал за команду "Алга" из Фрунзе (Бишкек) с 1957 по 1969 год. После завершения карьеры Мусаев возглавлял "Алгу" и работал тренером в школе олимпийского резерва.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
КамАЗ протаранил грузовой поезд на переезде в Атырауской области
Происшествия
12:24, Сегодня
КамАЗ протаранил грузовой поезд на переезде в Атырауской области
Мужчина нагло оскорбил полицейского в области Абай
Происшествия
08:54, Сегодня
Мужчина нагло оскорбил полицейского в области Абай
Связал, избил и изнасиловал: педофилу вынесли приговор в Алматинской области
Происшествия
23:50, 28 февраля 2025
Связал, избил и изнасиловал: педофилу вынесли приговор в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: