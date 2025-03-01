Известный казахстанский певец и тамада погиб в ДТП

28 февраля 2025 года в Акмолинской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб казахстанский певец, ведущий и тамада Аскар Дуйсенов, сообщает Zakon.kz.

О трагедии в социальных сетях сообщил друг погибшего Алибек Сергалиев:

"Я все еще не могу в это поверить. Аллах забрал твою душу в священный пятничный день, накануне Рамазана. Ты был прекрасным человеком. Прощай, брат!"

Коллеги, друзья и поклонники музыканта выражают соболезнования.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Акмолинской области на запрос корреспондента Zakon.kz рассказали подробности произошедшего.

"28 февраля на 31-м километре автодороги Астана – Петропавловск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей "ГАЗель" и Volkswagen Polo. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Департамент призывает водителей строго соблюдать скоростной режим, учитывать дорожные условия и контролировать техническое состояние транспортных средств.

"По данному факту начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Известно, что прощание с артистом состоится 2 марта на родине Дуйсенова – в ауле Кишкенеколь в Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в возрасте 89 лет скончался заслуженный мастер спорта СССР, ветеран футбола Кыргызстана Юсуп Мусаев. Он выступал за команду "Алга" из Фрунзе (Бишкек) с 1957 по 1969 год. После завершения карьеры Мусаев возглавлял "Алгу" и работал тренером в школе олимпийского резерва.