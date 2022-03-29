06:15 29.03.2022
Уилл Смит извинился перед комиком Крисом Роком за удар по лицу на «Оскаре»
Фото: Instagram/willsmith
На 94-й церемонии вручения награды «Оскар» актер Уилл Смит ударил стендап-комика Криса Рока за шутку о его жене. Момент транслировался в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.
Американский актер Уилл Смит принес публичные извинения комику Крису Року, которого он ударил по лицу на церемонии кинопремии «Оскар».
Свои извинения актер опубликовал в Instagram.
Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был неправ. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть.Уилл Смит
Уилл Смит также извинился перед киноакадемией, продюсерами шоу и всеми участниками.
Американская киноакадемия осудила поступок Смита и заявила, что изучит инцидент.
В ходе церемонии в воскресенье Смит в прямом эфире ударил Рока по лицу после того, как тот неудачно пошутил о болезни его жены Джады Пинкетт-Смит.
Крис Рок пока не намерен выдвигать обвинения в адрес Смита.