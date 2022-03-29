Уилл Смит извинился перед комиком Крисом Роком за удар по лицу на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит принес публичные извинения комику Крису Року, которого он ударил по лицу на церемонии кинопремии «Оскар».

Свои извинения актер опубликовал в Instagram.

Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был неправ. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть. Уилл Смит

Уилл Смит также извинился перед киноакадемией, продюсерами шоу и всеми участниками.

Американская киноакадемия осудила поступок Смита и заявила, что изучит инцидент.

В ходе церемонии в воскресенье Смит в прямом эфире ударил Рока по лицу после того, как тот неудачно пошутил о болезни его жены Джады Пинкетт-Смит.

Крис Рок пока не намерен выдвигать обвинения в адрес Смита.