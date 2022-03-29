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08:00 29.03.2022

17 заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией меньше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в семи регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 11,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 0,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 0,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Костанайской области – 0,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 1,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 082 случая.

484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 15,

  • в ВКО – 8,

  • в Жамбылской области – 211,

  • в ЗКО – 175,

  • в Карагандинской области – 39,

  • в Костанайской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 25,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 288 751 человек.

Данияр Кунафин
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