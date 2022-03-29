17 заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 11,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 0,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 1,

в Костанайской области – 0,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 082 случая.

484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 4,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 15,

в ВКО – 8,

в Жамбылской области – 211,

в ЗКО – 175,

в Карагандинской области – 39,

в Костанайской области – 1,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 25,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 288 751 человек.