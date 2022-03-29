17 заболевших КВИ за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 11,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 0,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 0,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 1,
в Костанайской области – 0,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 1,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 082 случая.
484 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 15,
в ВКО – 8,
в Жамбылской области – 211,
в ЗКО – 175,
в Карагандинской области – 39,
в Костанайской области – 1,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 25,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 288 751 человек.