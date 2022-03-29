Вагоны с зерном для Казахстана застряли в России из-за запрета на экспорт

Крупное мукомольное предприятие Актобе может остаться без зерна. 35 вагонов с пшеницей уже две недели простаивают в приграничной Оренбургской области, сообщает КТК.

Поставщик утверждает, товар не могут отправить из-за введенного в России запрета на экспорт. Для актюбинских пекарей это чревато нехваткой муки.

Договор у нас с этой компанией уже давно, задолго до этого решения. При разговоре с нашими поставщиками они ссылаются на то, что именно 14 марта они уже были готовы ввозить, но, как мы знаем, решение вышло именно в тот же день. Поэтому мы сейчас в таком моменте, когда каждый день нам очень важен. Каждый день простоя вагонов тоже накладывается на стоимость зерна. Гендиректор ТОО «Рамазан» Тимур Шаймагамбетов

Российский поставщик покрывал 30% от ежемесячного объема зерна, рассказывают на предприятии.

Пока хлебозавод попытается обойтись собственными запасами. Но так получится протянуть только до середины апреля.

Чтобы решить вопрос с поставкой российского зерна, бизнесмены обратились за помощью в региональную палату предпринимателей.

Но в «Атамекене» тоже не обнадеживают. На межрегиональном уровне проблему решить непросто, вопрос нужно поднимать на правительственном.

Мы данный вопрос обсудили 25 марта в онлайн-режиме с российской стороной, в частности с бизнес-омбудсменом в Оренбургской области Виктором Коршуновым. Соответствующее письмо мы ему в тот же день направили – оказать содействие. В данное время ожидаем каких-либо результатов. Замдиректора РПП «Атамекен» по Актюбинской области Руслан Куйшинов

Бизнесмены заверили, что сложившаяся ситуация никак не скажется на ценовой политике. Вся производимая продукция пока будет реализовываться по старой стоимости.