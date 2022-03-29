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08:40 29.03.2022

Вагоны с зерном для Казахстана застряли в России из-за запрета на экспорт

Зерно Россия Казахстан Фото: pixabay
Чтобы решить вопрос с поставкой российского зерна, бизнесмены обратились за помощью в региональную палату предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Крупное мукомольное предприятие Актобе может остаться без зерна. 35 вагонов с пшеницей уже две недели простаивают в приграничной Оренбургской области, сообщает КТК.

Поставщик утверждает, товар не могут отправить из-за введенного в России запрета на экспорт. Для актюбинских пекарей это чревато нехваткой муки.

Договор у нас с этой компанией уже давно, задолго до этого решения. При разговоре с нашими поставщиками они ссылаются на то, что именно 14 марта они уже были готовы ввозить, но, как мы знаем, решение вышло именно в тот же день. Поэтому мы сейчас в таком моменте, когда каждый день нам очень важен. Каждый день простоя вагонов тоже накладывается на стоимость зерна. Гендиректор ТОО «Рамазан» Тимур Шаймагамбетов

Российский поставщик покрывал 30% от ежемесячного объема зерна, рассказывают на предприятии.

Пока хлебозавод попытается обойтись собственными запасами. Но так получится протянуть только до середины апреля.

Чтобы решить вопрос с поставкой российского зерна, бизнесмены обратились за помощью в региональную палату предпринимателей.

Но в «Атамекене» тоже не обнадеживают. На межрегиональном уровне проблему решить непросто, вопрос нужно поднимать на правительственном.

Мы данный вопрос обсудили 25 марта в онлайн-режиме с российской стороной, в частности с бизнес-омбудсменом в Оренбургской области Виктором Коршуновым. Соответствующее письмо мы ему в тот же день направили – оказать содействие. В данное время ожидаем каких-либо результатов. Замдиректора РПП «Атамекен» по Актюбинской области Руслан Куйшинов

Бизнесмены заверили, что сложившаяся ситуация никак не скажется на ценовой политике. Вся производимая продукция пока будет реализовываться по старой стоимости.

Данияр Кунафин
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