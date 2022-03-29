Автоматы, гранату и бронежилеты изъяли у ОПГ на юге Казахстана

О задержании членов ОПГ сообщили в МВД. Отмечается, что задержанные были ранее неоднократно привлечены к уголовной ответственности.

По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято два автомата Калашникова, пять обрезов охотничьих ружей, два боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, два бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также 5,7 тыс. долларов и 107 тыс. тенге. МВД РК

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенным в период массовых беспорядков в январе.

Продолжается работа по установлению и задержанию других участников ОПГ. Проводится досудебное расследование.

Фото: МВД РК

Фото: МВД РК