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Законодательство РК
08:55 29.03.2022

Автоматы, гранату и бронежилеты изъяли у ОПГ на юге Казахстана

Автоматы ОПГ Фото: МВД РК
Сотрудники полиции, КНБ и Генпрокуратуры провели спецоперацию и задержали участников ОПГ «Айшуак-Жантугел» в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

О задержании членов ОПГ сообщили в МВД. Отмечается, что задержанные были ранее неоднократно привлечены к уголовной ответственности.

По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято два автомата Калашникова, пять обрезов охотничьих ружей, два боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, два бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также 5,7 тыс. долларов и 107 тыс. тенге. МВД РК

В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенным в период массовых беспорядков в январе.

Продолжается работа по установлению и задержанию других участников ОПГ. Проводится досудебное расследование.

Алматы ОПГ

Фото: МВД РК

ОПГ Алматы

Фото: МВД РК

ОПГ Алматы

Фото: МВД РК

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