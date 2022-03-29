08:55 29.03.2022
Автоматы, гранату и бронежилеты изъяли у ОПГ на юге Казахстана
Фото: МВД РК
Сотрудники полиции, КНБ и Генпрокуратуры провели спецоперацию и задержали участников ОПГ «Айшуак-Жантугел» в Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
О задержании членов ОПГ сообщили в МВД. Отмечается, что задержанные были ранее неоднократно привлечены к уголовной ответственности.
По результатам проведенной спецоперации у задержанных изъято два автомата Калашникова, пять обрезов охотничьих ружей, два боевых пистолета, пневматический автомат Калашникова, ручная оборонительная граната Ф-1, два бронежилета, охотничий нож, более 350 боеприпасов различного калибра, а также 5,7 тыс. долларов и 107 тыс. тенге. МВД РК
В настоящее время проводится проверка на причастность задержанных к другим тяжким и особо тяжким преступлениям, в том числе совершенным в период массовых беспорядков в январе.
Продолжается работа по установлению и задержанию других участников ОПГ. Проводится досудебное расследование.
Фото: МВД РК
Фото: МВД РК
Фото: МВД РК