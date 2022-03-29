Врачи и студенты-медики в Казахстане будут получать повышенные зарплаты и стипендии

Сегодня первичная медико-санитарная помощь в Казахстане не стоит на месте, она постоянно совершенствуется, внедряются новые подходы в ее организации. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният, прибыв в Алматы на встречу с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Клюге, рассказала, что в Казахстане поменялся подход к пациентам.

Наш опыт таков, что вместе с медицинскими сестрами и врачами также работают социальные работники и психологи. Они помогают преодолеть психологические переживания человека и координируют связь с другими структурами, в том числе органами социальной защиты, помогают восстановить документы, оформить заявку на инвалидность. Есть много проблем вокруг семьи, человека, и их решение интегрировано в систему помощи. Ажар Гиният

29 марта Ханс Клюге примет участие в открытии первой демонстрационной платформы ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Казахстане. Она будет расположена на базе одной из клиник в городе Есик Алматинской области.

Такой опыт последние семь лет внедряется по всей стране. Сегодня у нас медико-социальная модель внедрена полностью по всем организациям ПМСП. На сельском уровне эта модель очень хорошо создавалась и внедрялась, целенаправленно обучались социальные работники на уровне среднего образования. Что касается занятости населения, то медсестер, средних медработников стало на одного врача больше. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

В поликлиниках страны внедрены вторая медсестра для участкового терапевта и педиатра, третья медсестра для врача общей практики, введены должности социальных работников и психологов.

Нагрузка на участковых врачей и медсестер снижается, мы начали делить обязанности – одна медсестра работает на участке, другая – на приеме, третья занимается диспансерными больными, детьми до года, это все сделано так, чтобы улучшить доступность медицинской помощи и охват ею. Ажар Гиният

За достигнутые конечные результаты деятельности ПМСП (определено восемь индикаторов) осуществляется доплата к заработной плате в виде стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива. Кроме того, Минздрав планирует и далее увеличивать зарплаты казахстанских медицинских работников. Об этом Ажар Гиният сообщила на совместной с Хансом Клюге и студентами КазНМУ имени Асфендиярова встрече.

Уделяется большое внимание ежегодному, планомерному увеличению заработной платы врачей, уже в 2023 году предусмотрено увеличение до суммы свыше 550 тыс. тенге, что в 2,5 раза выше средней заработанной платы по экономике. По поручению главы государства Министерством здравоохранения разработан проект закона по юридической и финансовой защите медицинских работников. В Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения закреплены права, обязанности и статус медицинских работников. Ажар Гиният

С 2021 года Министерством здравоохранения увеличена стоимость грантов, что существенно будет отражаться на материально-техническом оснащении базы медицинских вузов.

Ежегодно государством увеличивается финансирование стипендиального фонда для студентов. В 2021 году стипендия обучающимся на бакалавриате по медицинским специальностям увеличена на 92% – размер утвержденной стипендии 50 400 тенге вместо предыдущей 26 186 тенге. Стипендия врача-интерна повышена на 25%, до 59 289 тенге (вместо 47 431 тенге), врач-резидент получает на 15% больше – 88 494 тенге вместо 76 951 тенге. Стипендия магистранта сейчас составляет 88 494 тенге вместо 76 951 тенге, докторанта – 172 500 тенге вместо 150 тыс. тенге. Ажар Гиният

Министр напомнила, что с каждым годом улучшается социальная поддержка медицинских работников как вновь прибывающих, так и молодых выпускников медицинских вузов, НИИ, НЦ, особенно в сельской местности и ПМСП, которым уделяется особое внимание. Вызывает особое уважение решение молодых специалистов связать свое будущее с медицинской профессией.