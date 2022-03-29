Проработаны альтернативные маршруты для перевозки грузов – МИИР РК

Для предотвращения разрыва логистических цепей поставок грузов в Казахстан проработаны альтернативные маршруты.

Мы проработали альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерство предприняло оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов. Экспортные грузы переориентируются на латвийские порты – Лиепая, Рига, Вентспилс и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

Глава МИИР уточнил, что в рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность о создании совместного предприятия на маршруте по аналогии с Объединенной транспортно-логистической компанией (ОТЛК).

По данным ведомства, у ТМТМ имеется два основных маршрута – это мультимодальный: через морские порты Актау/Курык – далее по фидерной и паромной линии до порта Баку (Алят) и по ж/д Азербайджана и Грузии до портов Батуми и Поти, далее в Европу либо через ж/д Баку – Тбилиси – Карс до турецких портов Стамбул, Мерсин и далее в Европу. При этом расстояние от Актау до Батуми/Поти – порядка 1300 км, из них Актау – Баку – 450 км (морским путем), Баку – Батуми/Поти – 850 км (железной дорогой).

Также есть альтернативный ж/д маршрут в обход Каспийского моря: через ст. Дина Нурпеисова – ст. Самур (Дагестан, РФ) – ст. Беюк-Кясик (Азербайджан) – порт Поти/Батуми – 1792 км.

Наряду с этим глава Мининдустрии сообщил о планах по созданию в морском порту Актау «контейнерного хаба».

В целях развития грузоперевозок по ТМТМ планируется создание «контейнерного хаба» в специальной экономической зоне «Морпорт Актау». Для реализации данного проекта проведены переговоры с сингапурской компанией PSA International. Каирбек Ускенбаев

Кроме того, планируется привлечение парка мировых контейнерных операторов Maersk, MSC и Cosco Shipping.