10:30 29.03.2022
Вырастут ли цены на авто, рассказали в МИИР РК
Фото: Zakon.kz
Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в кулуарах правительства рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на автомобили, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы ориентируемся на собственный автопром. Сейчас мы принимаем все меры для того, чтобы цены на отечественные машины были стабильными. По льготному автокредитованию – машины будут кредитоваться до 10 млн тенге, но вы имеете право купить машину и дороже, однако разницу будете доплачивать из собственных средств. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
Министр добавил, что программу льготного автокредитования могут принять до конца апреля.
На казахстанские автомобили пока большой рост цен не планируем. Цены каждый день меняются, поэтому сложно сказать, какая цена будет завтра. По многим позициям идет тенденция даже к снижению. Глава МИИР РК