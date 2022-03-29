Вырастут ли цены на авто, рассказали в МИИР РК

Мы ориентируемся на собственный автопром. Сейчас мы принимаем все меры для того, чтобы цены на отечественные машины были стабильными. По льготному автокредитованию – машины будут кредитоваться до 10 млн тенге, но вы имеете право купить машину и дороже, однако разницу будете доплачивать из собственных средств. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Министр добавил, что программу льготного автокредитования могут принять до конца апреля.