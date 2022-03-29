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10:52 29.03.2022

Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар»

Берик​ Уали Фото: akorda.kz
Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство Хабар». Ранее он работал пресс-секретарем президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Берик Уали родился 4 января 1977 года в Семипалатинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова, специальность «Киновед»;

· Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистратура, специальность «Журналистика»;

· Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность «Правоведение».

Трудовой стаж:

· корреспондент информационной программы «Новости Алматы», телекомпания «Таң» (1997);

· редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»;

· ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31-м канале» (2000-2007);

· руководитель Антикоррупционного медиацентра «Нұр Медиа» (2009-2012);

· заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012 – 08.2015);

· советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (08.2015);

· советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016 – 06.2018);

· руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (06.2018 – 03.2019);

· пресс-секретарь президента Республики Казахстан (с 22.03.2019).

Анастасия Стативкина
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