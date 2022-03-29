Берик Уали назначен председателем правления АО «Агентство «Хабар»
Берик Уали родился 4 января 1977 года в Семипалатинской области.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный институт театра и кино им. Жургенова, специальность «Киновед»;
· Казахский национальный университет им. аль-Фараби, магистратура, специальность «Журналистика»;
· Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, специальность «Правоведение».
Трудовой стаж:
· корреспондент информационной программы «Новости Алматы», телекомпания «Таң» (1997);
· редактор информационной программы «Новости» на телеканале «НТК»;
· ответственный редактор, главный редактор, ведущий информационной программы «Информбюро» на «31-м канале» (2000-2007);
· руководитель Антикоррупционного медиацентра «Нұр Медиа» (2009-2012);
· заместитель главы аппарата акима Южно-Казахстанской области, руководитель пресс-службы (10.2012 – 08.2015);
· советник первого заместителя председателя партии «Нур Отан» (08.2015);
· советник министра, директор департамента информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию РК (2016 – 06.2018);
· руководитель управления внутренней политики Жамбылской области (06.2018 – 03.2019);
· пресс-секретарь президента Республики Казахстан (с 22.03.2019).