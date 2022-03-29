МИОР планирует вести учет интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию

В частности, МИОР планирует:

в целях проверки сведений о количестве пользователей онлайн- платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями запрашивать у онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями информацию о количестве пользователей в сутки;

в случае, если онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не установят программу для определения количества пользователей информационным ресурсом в интернете, собственными ресурсами определять количество пользователей;

ограничивать деятельность иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории РК в соответствии с законодательством республики;

проводить анализ и мониторинг деятельности некоммерческих организаций на предмет выявления рисков финансирования терроризма с предоставлением такой информации в уполномоченный орган.

Кроме того, министерство будет вести единый реестр учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которой был временно приостановлен.

Также МИОР будет:

разрабатывать и утверждать правила ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК;

вести реестр законных представителей по взаимодействию с уполномоченным органом в области средств массовой информации иностранных онлайн-платформ или сервисов обмена мгновенными сообщениями.

Как поясняется, документ разработан для приведения в соответствие с законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации».

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 12 апреля.