11:07 29.03.2022
Курс доллара снизился еще на 10 тенге на торгах
Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 473,61 тенге, снизившись еще на 10,13 тенге, передает Zakon.kz.
Таким образом, за два дня доллар понизился на 20 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня достиг 76,28 тенге, средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,2 тенге.
Торгов по евро не проводилось в последние дни, его курс установлен Нацбанком в 531,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-474 тенге, евро – по 518-525 тенге, российские рубли – по 5,1-5,6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 29 марта.
Майские фьючерсы на нефть WTI понизились на 1,4%, составив 104,48 доллара за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае снизились на 1,33% — до 108,03 доллара за баррель.