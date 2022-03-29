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11:31 29.03.2022

Два рыбака утонули в Алматинской области

утонул, спасатели Фото: РОСО
В Алматинской области на озере Деревянное утонули двое мужчин. Их лодка перевернулась, передает Zakon.kz.
28 марта в 17:30 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе на озере Деревянное на резиновой лодке перевернулись два рыбака 1973 и 1969 года рождения. Мужчины утонули. Тело первого было извлечено сразу же очевидцами.Пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда

РОСО выехал на место происшествия. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий в 00:00 спасатели-водолазы нашли и извлекли на поверхность тело второго мужчины.

Анастасия Стативкина
Алматинская область
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