Два рыбака утонули в Алматинской области

28 марта в 17:30 в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило сообщение о том, что в Уйгурском районе на озере Деревянное на резиновой лодке перевернулись два рыбака 1973 и 1969 года рождения. Мужчины утонули. Тело первого было извлечено сразу же очевидцами. Пресс-служба Республиканского оперативно-спасательного отряда

РОСО выехал на место происшествия. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий в 00:00 спасатели-водолазы нашли и извлекли на поверхность тело второго мужчины.