Дефицита не будет – глава МИИР об офисной бумаге

Дефицита как такого в Казахстане, я думаю, не будет. Мы сейчас бумагу привозим. Основной поставщик у нас Российская Федерация (61%), затем Турция и Китай. В случае необходимости, думаю, наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникают, у нас альтернативных маршрутов достаточно, чтобы доставить бумагу. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По словам главы МИИР, в Казахстане налажено производство по нарезке бумаги.

Рулонная бумага привозится, два завода таких имеются. Само сырье мы привозим из этих стран. Каирбек Ускенбаев

Между тем министр предположил, что специальные органы могут провести проверки по факту резкого роста цен на офисную бумагу в Казахстане.