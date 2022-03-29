12:31 29.03.2022
Дефицита не будет – глава МИИР об офисной бумаге
Фото: pexels
Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал ситуацию с офисной бумагой в Казахстане – в стране резко выросли цены на данный товар якобы из-за его нехватки в РФ, передает корреспондент Zakon.kz.
Дефицита как такого в Казахстане, я думаю, не будет. Мы сейчас бумагу привозим. Основной поставщик у нас Российская Федерация (61%), затем Турция и Китай. В случае необходимости, думаю, наши бизнес-структуры быстро сориентируются. Если где-то какие-то препятствия возникают, у нас альтернативных маршрутов достаточно, чтобы доставить бумагу.Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев
По словам главы МИИР, в Казахстане налажено производство по нарезке бумаги.
Рулонная бумага привозится, два завода таких имеются. Само сырье мы привозим из этих стран. Каирбек Ускенбаев
Между тем министр предположил, что специальные органы могут провести проверки по факту резкого роста цен на офисную бумагу в Казахстане.
Цена скачет, не знаю, почему. Наверное, соответствующие органы перепроверят, потому что это компетенция других органов.Каирбек Ускенбаев