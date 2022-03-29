В зоопарке Алматы у пары японских макак родился детеныш

У пары японских макак Папаши и Мамаши (да, да, их так и зовут) 17 ноября 2021 года родился малыш Тони. Мы дождались, пока малыш окрепнет и наберется сил. Родители Тони прибыли к нам в 2008 году из зоопарка Тама (Япония). Это уже пятый малыш у своих родителей. Папаша и Мамаша очень заботливые родители. Как и все малыши, Тони любит шалить и баловаться. Он еще питается молоком матери, но уже потихоньку ест кашки, зелень, яблоки, бананы, орехи, особенно любит сок. КГКП «Алматинский зоологический парк» управления культуры Алматы

В пресс-службе добавили, что пока малыш Тони живет в павильоне «Приматы».

Как только потеплеет и температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +15°C, все обезьяны переедут жить в летние вольеры.