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12:48 29.03.2022

В зоопарке Алматы у пары японских макак родился детеныш

пополнение в Алматинском зоопарке Фото: Скриншот видео
В семье японских макак в Алматинском зоопарке – пополнение. Об этом стало известно только спустя пять месяцев. Все это время сотрудники оберегали малыша Тони, сообщает Zakon.kz.
У пары японских макак Папаши и Мамаши (да, да, их так и зовут) 17 ноября 2021 года родился малыш Тони. Мы дождались, пока малыш окрепнет и наберется сил. Родители Тони прибыли к нам в 2008 году из зоопарка Тама (Япония). Это уже пятый малыш у своих родителей. Папаша и Мамаша очень заботливые родители. Как и все малыши, Тони любит шалить и баловаться. Он еще питается молоком матери, но уже потихоньку ест кашки, зелень, яблоки, бананы, орехи, особенно любит сок. КГКП «Алматинский зоологический парк» управления культуры Алматы

В пресс-службе добавили, что пока малыш Тони живет в павильоне «Приматы».

Как только потеплеет и температура воздуха ночью не будет опускаться ниже +15°C, все обезьяны переедут жить в летние вольеры.

  • Тони всех очаровал;

  • Такое чудо!

  • Такой классный малыш! Спасибо за видео!

  • Хорошая новость, – отметили комментаторы.

Анастасия Московчук
Алматы
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