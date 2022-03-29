Отказываются принимать банкноты 200 тенге – казахстанцы пожаловались в Нацбанк

В Национальный банк Казахстана поступают обращения от населения. Люди отмечают случаи, когда предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге. НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге и обязательны для приема по всем видам платежей, банковских операций и переводов. Начальник управления департамента наличного денежного обращения Нацбанка РК Серикжан Майданов

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Начальник управления департамента наличного денежного обращения Нацбанка РК подчеркнул, что «эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО «Казпочта», а также в филиалах НБК».

Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа. Отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность по ст. 206 Кодекса об административных правонарушениях. Серикжан Майданов

Также спикер рассказал, что нужно делать, если отказали в приеме этих банкнот.

Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты. Серикжан Майданов