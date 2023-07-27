В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге

В Национальном банке Казахстана (НБК) в связи с поступающими обращениями по отказу в приеме банкнот номиналом 200 тенге сделали заявление, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе напомнили, что банкноты номиналом 200 тенге "являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории Республики Казахстан".

Фото: nationalbank.kz

"Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платежным средством, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 206 ("Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты. – Прим. Ред.) КоАП РК". Пресс-служба НБК

Также в заявлении отмечается, что Нацбанк "не осуществляет выпуск в обращение новых банкнот номиналом 200 тенге".

"Находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге". Пресс-служба НБК

Казахстанцам для консультации по возникшим вопросам можно обратиться в контакт-центр банка по номеру 1477.

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