Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге

В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) в связи с поступающими обращениями по отказу в приеме банкнот номиналом 200 тенге сделали заявление, сообщает Zakon.kz.

В монетарном регуляторе напомнили, что банкноты номиналом 200 тенге "являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей на всей территории Республики Казахстан".

В Нацбанке сделали заявление по поводу бумажных 200 тенге

Фото: nationalbank.kz

"Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты, находящихся в обращении на территории Республики Казахстан, которые являются законным платежным средством, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 206 ("Отказ в приеме банкнот и монет национальной валюты. – Прим. Ред.) КоАП РК".Пресс-служба НБК

Также в заявлении отмечается, что Нацбанк "не осуществляет выпуск в обращение новых банкнот номиналом 200 тенге".

"Находящиеся в обращении банкноты данного номинала не имеют срока завершения хождения, изымаются по мере их естественного износа и замещаются монетами номиналом 200 тенге".Пресс-служба НБК

Казахстанцам для консультации по возникшим вопросам можно обратиться в контакт-центр банка по номеру 1477.

Материал по теме

В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года

26 июля 2023 года стало известно, что Нацбанк подготовил проект постановления, которым вносятся изменения в Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан и Правила мониторинга валютных операций.

Читайте также

Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 июля

Сколько платят за вывоз мусора в регионах Казахстана

Новшества для МФО: изменены правила предоставления микрокредитов электронным способом

Динара Халдарова
Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Казахстане изменятся правила осуществления валютных операций с 2024 года
В Алматы снесут бизнес-центр
В Алматы сносят бизнес-центр
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления