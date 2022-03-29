Ввести госрегулирование цен на нефть предложили в Казахстане

Основные участники рынка нефти и нефтепродуктов – две вертикально интегрированные компании. CNPC и «КазМунайГаз» добывают 80% нефти, поставляемой на внутренний рынок, владеют тремя крупными НПЗ и основными розничными сетями АЗС. Конкуренция между ними отсутствует. В рознице обе компании ориентируются на текущие цены на рынке или, по сути, на свои установленные цены. Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов

По словам специалиста, действует негласное регулирование цен на нефть, поставляемую на внутренний рынок, при этом объемы нефти, отбираемой для поставок на внутренний рынок, определяются без применения каких-либо критериев.

Ахметов добавил, что на оптовом рынке действуют два основных поставщика нефти – давальцы, а именно Petrosun и «КазМунайГаз». Так, если «КазМунайГаз» – государственная компания на 100%, то в Petrosun 50% принадлежат CNPC и другая половина доли – частной компании.

Из 11 млн тонн нефтепродуктов ими две трети реализуются напрямую розничным сетям, треть – вторичным оптовым поставщикам, как правило, не имеющим какой-либо инфраструктуры. По данным же Казахстанской топливной ассоциации, независимые сети АЗС, не входящие в группу CNPC или «КазМунайГаз», добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: Helios – 65%, «Газпром нефть – Казахстан» – 80%, мелкие сети – до 90%. Первый зампредседателя

Таким образом, как уточнили на брифинге, на рынке нефтепродуктов действуют два звена посредников – поставщики нефти и оптовые поставщики, как правило, аффилированные с ними и не имеющие инфраструктуры.

Последнее звено является лишним. Маржинальность поставщиков нефти достигает 30%, а аффилированных посредников – 10-15%. В свою очередь, на НПЗ сформировалась практика дробления единого технологического цикла переработки нефти. На АНПЗ реализован парк хранения газа, на Павлодарском НПЗ – инфраструктура по обогащению нефтепродуктов и ее транспортировке. Их услуги, выведенные из общего технологического цикла, повышают стоимость нефтепродукта. На розничном рынке двум основным сетям – Petro Retail (бывшая «КазМунайГаз». – Прим. ред.), Sinooil принадлежит основная доля на рынке. Sinooil приобретает объемы напрямую у своей аффилированной компании Petrosun, Petro Retail – у бывшего собственника данной сети – «КазМунайГаз». Остальные сети и мелкие АЗС не менее трети объема приобретают у посредников. Рустам Ахметов

Было отмечено, что для развития конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов предлагается ввести госрегулирование цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок.

Введение государственного регулирования цен на нефть и объемов ее поставок на внутренний рынок обеспечит стабильность цен на первых этапах снижения концентрации и прозрачность ценообразования на рынке. Что касается реализации нефти на бирже, на первом этапе в объеме 5-10% нефти, добываемой независимыми компаниями, и увеличение биржевых торгов нефтепродуктами до 30%. Это необходимо для развития небольших вертикально интегрированных компаний и независимых поставщиков. Две основные группы – CNPC и «КазМунайГаз» – должны работать в условиях конкуренции на рынке. Первый замглавы АЗРК

Также, по словам Ахметова, предлагается исключение из действующей структуры рынка излишнего посреднического звена в лице оптового поставщика нефтепродуктов.

При этом замглавы АЗРК уточнил, что это не будет касаться нефтебаз в пределах объемов хранения нефтепродуктов.