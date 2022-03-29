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14:01 29.03.2022

Ярослава Шведова возглавила юниорскую сборную Казахстана по теннису

Теннис Кубок Билли Джин Кинг Фото: ktf.kz
Самая прославленная теннисистка Казахстана, победительница Уимблдона-2010 и Открытого чемпионата США – 2010 Ярослава Шведова стала капитаном юниорской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что 34-летняя Ярослава Шведова завершила свою карьеру в конце прошлого года. Помимо капитанской должности в женской сборной Казахстана, Ярослава теперь будет отвечать за результаты казахстанских юниорок. И первым испытанием станут квалификационные матчи юниорского Кубка Билли Джин Кинг, которые пройдут в апреле на кортах Нью-Дели (Индия). В качестве подопечных Ярославы Шведовой в сборную приглашены Айя Нупбай, Асылжан Арыстанбекова и Карина Джумаджанова.  

А капитан Junior Davis Cup Qаzaqstan Team (U-16) Жансултан Чемботаев включил в состав следующих теннисистов: Данир Калдыбеков, Амир Омарханов и Виталий Зацепин. 

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Куандык Шынасилов
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