Ярослава Шведова возглавила юниорскую сборную Казахстана по теннису

Напомним, что 34-летняя Ярослава Шведова завершила свою карьеру в конце прошлого года. Помимо капитанской должности в женской сборной Казахстана, Ярослава теперь будет отвечать за результаты казахстанских юниорок. И первым испытанием станут квалификационные матчи юниорского Кубка Билли Джин Кинг, которые пройдут в апреле на кортах Нью-Дели (Индия). В качестве подопечных Ярославы Шведовой в сборную приглашены Айя Нупбай, Асылжан Арыстанбекова и Карина Джумаджанова.

А капитан Junior Davis Cup Qаzaqstan Team (U-16) Жансултан Чемботаев включил в состав следующих теннисистов: Данир Калдыбеков, Амир Омарханов и Виталий Зацепин.

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