"Уимблдон-2023": Ярослава Шведова стартовала с победы на турнире легенд

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде, а ныне капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова начала выступление на Уимблдоне в турнире легенд, сообщает Zakon.kz.

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В турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Великобритании принимают участие только звезды мирового тенниса, которые уже завершили профессиональную карьеру. Турнир проводится в парном разряде среди мужчин и женщин – восемь дуэтов поделены на две группы. Победители квартетов выходят в финал.

Представительница Казахстана Ярослава Шведова выступает на турнире в паре с американкой Ванией Кинг, с которой они дважды становились чемпионками "Большого шлема" в женском парном разряде. В 2010 году казахстанско-американский дуэт выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США в женском парном разряде.

Шведова – Кинг второй год подряд принимают участие в турнире легенд Уимблдона. В прошлом году они заняли второе место в группе и не смогли выйти в финал. В этот раз они попали в квартет "А" вместе с парами: Даниэла Хантухова – Лора Робсон, Кара Блэк – Каролин Возняцки, На Ли – Агнешка Радванска. В стартовом матче Шведова – Кинг выиграли у дуэта На Ли – Агнешка Радванска со счетом 6:1, 3:6, 10:4.

Фото: Instagram/king.vania

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