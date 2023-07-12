Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

"Уимблдон-2023": Ярослава Шведова стартовала с победы на турнире легенд

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде, а ныне капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова начала выступление на Уимблдоне в турнире легенд Фото: twitter/SlavaSays
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" в парном разряде, а ныне капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова начала выступление на Уимблдоне в турнире легенд, сообщает Zakon.kz.

Специальные репортажи с Уимблдона смотрите на YouTube-канале Olimpbet Play. Вместе с ведущим Сергеем Мазуром знакомьтесь с закулисьем, отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира.

В турнире легенд в рамках Открытого чемпионата Великобритании принимают участие только звезды мирового тенниса, которые уже завершили профессиональную карьеру. Турнир проводится в парном разряде среди мужчин и женщин – восемь дуэтов поделены на две группы. Победители квартетов выходят в финал.

Представительница Казахстана Ярослава Шведова выступает на турнире в паре с американкой Ванией Кинг, с которой они дважды становились чемпионками "Большого шлема" в женском парном разряде. В 2010 году казахстанско-американский дуэт выиграл Уимблдон и Открытый чемпионат США в женском парном разряде.

Шведова – Кинг второй год подряд принимают участие в турнире легенд Уимблдона. В прошлом году они заняли второе место в группе и не смогли выйти в финал. В этот раз они попали в квартет "А" вместе с парами: Даниэла Хантухова – Лора Робсон, Кара Блэк – Каролин Возняцки, На Ли – Агнешка Радванска. В стартовом матче Шведова – Кинг выиграли у дуэта На Ли – Агнешка Радванска со счетом 6:1, 3:6, 10:4.

Ярослава Шведова и Вания Кинг стартовала с победы на турнире легенд Уимблдона

Фото: Instagram/king.vania

Ранее стало известно, что экс-первая ракетка мира Наоми Осака впервые стала мамой

Читайте также

Экс-первая ракетка мира стала мамой

"Уимблдон-2023": видеообзор матча Джокович – Рублёв

"Уимблдон-2023": Анна Данилина не прошла в полуфинал смешанного разряда

Пахита Амири
Шведова Ярослава Материалы о теннисе
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
В акимате Балхаша прокомментировали видео со "взрывом"
Сколько будут стоить документы для казахстанценв с 2024 года
Сколько будут стоить документы для казахстанцев с 2024 года
В Казахстане утвердили новые правила перечисления пенсионных взносов работодателями в ЕНПФ
В Казахстане утвердили новые правила перечисления обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ
В Казахстане переименуют два университета
В Казахстане переименуют два университета
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления