В Казахстане продлили сроки перерегистрации авто с армянскими номерами

В частности, до 1 марта 2023 года продлевается для казахстанцев срок на право регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении в РК до 1 февраля 2020 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 марта 2021 года.

Как следует из документа, владельцы таких автомобилей еще год могут ездить на них, и в течение этого года должны перерегистрировать авто в Казахстане и соответственно уплатить все платежи и сборы.