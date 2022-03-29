Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:05 29.03.2022

В Казахстане продлили сроки перерегистрации авто с армянскими номерами

продление сроков для армянских авто Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 24 марта 2022 года внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения», сообщает Zakon.kz.

В частности, до 1 марта 2023 года продлевается для казахстанцев срок на право регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении в РК до 1 февраля 2020 года.

Ранее этот срок был установлен до 1 марта 2021 года.

Как следует из документа, владельцы таких автомобилей еще год могут ездить на них, и в течение этого года должны перерегистрировать авто в Казахстане и соответственно уплатить все платежи и сборы.

Лариса Черненко
Казахстан
Какие действия мусульман считаются нарушением Оразы, рассказали в ДУМК
28.03.2022
iPhone начал определять звонки из Казахстана – Багдат Мусин
28.03.2022
Ермухамет Ертысбаев прокомментировал избрание главой Народной партии Казахстана
28.03.2022
В ДТП погиб известный казахстанский блогер
28.03.2022
Ситуация в Украине: Кадыров в Мариуполе и переговоры в Турции
28.03.2022
Главная Топ LIVE Все