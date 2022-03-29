15:05 29.03.2022
В Казахстане продлили сроки перерегистрации авто с армянскими номерами
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 24 марта 2022 года внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах ввоза в Республику Казахстан и эксплуатации гражданами Республики Казахстан отдельных транспортных средств, зарегистрированных в Республике Армения», сообщает Zakon.kz.
В частности, до 1 марта 2023 года продлевается для казахстанцев срок на право регистрации транспортных средств, ввезенных из Армении в РК до 1 февраля 2020 года.
Ранее этот срок был установлен до 1 марта 2021 года.
Как следует из документа, владельцы таких автомобилей еще год могут ездить на них, и в течение этого года должны перерегистрировать авто в Казахстане и соответственно уплатить все платежи и сборы.