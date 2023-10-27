В Казахстане ограничат срок рассмотрения заявлений на регистрацию авто с иностранными номерами

МВД подготовило изменения в Правила первичной регистрации отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что транспортное средство подлежит первичной государственной регистрации вне зависимости от сроков предоставления транспортного средства к первичной регистрации.

Прием заявлений для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге с освобождением физических лиц, осуществивших их ввоз на территорию РК, от расширенных обязательств производителей (импортеров) осуществляется до 1 июля 2023 года.

При этом указывается, что заявления, поданные до 1 июля, должны быть рассмотрены до 31 декабря 2023 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 ноября.

Ранее в МВД сообщили, что подавшие заявку до 1 июля 2023 года смогут поставить авто на учет после завершения срока легализации.

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В Казахстане с 23 января 2023 года действует упрощенная легализация автомобилей, которые были завезены в страну до 1 сентября 2022 года из других стран. Чтобы ее пройти, владельцу авто достаточно оплатить сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).



