В Алматы объявлено штормовое предупреждение
Ожидается ветер, из-за сильных осадков жителям не рекомендуется оставлять машины под деревьями. ДЧС Алматы
29 марта в городе Алматы, а также в горах синоптики прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Что делать, чтобы избежать нежелательных последствий при усилении ветра:
уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
Правила поведения при сильных осадках:
будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.);
закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;
владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.
30 марта в Алматы ожидается переменная облачность, ночью осадки, временами сильные (дождь, снег). Ветер северо-западный, 2-7 м/с, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +8...+10°C. Ночью в горах – туман.
31 марта переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +12...+14°C.
1 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +17...+19°C.