В Алматы объявлено штормовое предупреждение

29 марта в городе Алматы, а также в горах синоптики прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;