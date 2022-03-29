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15:49 29.03.2022

В Алматы объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: Zakon.kz
29 марта в Алматы объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются ветер и сильный дождь, передает Zakon.kz
Ожидается ветер, из-за сильных осадков жителям не рекомендуется оставлять машины под деревьями. ДЧС Алматы

29 марта в городе Алматы, а также в горах синоптики прогнозируют осадки, ветер юго-западный, 18-23 м/с.

Алматы, затянутое небо

Фото: Zakon.kz

Алматы, дождь

Фото: Zakon.kz

Что делать, чтобы избежать нежелательных последствий при усилении ветра:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Правила поведения при сильных осадках:

  • будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач и уличных конструкций (рекламные щиты, баннеры, вывески и т.д.);

  • закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

  • владельцам частных домов следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

30 марта в Алматы ожидается переменная облачность, ночью осадки, временами сильные (дождь, снег). Ветер северо-западный, 2-7 м/с, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +8...+10°C. Ночью в горах – туман.

31 марта переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днем +12...+14°C.

1 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +17...+19°C.

Анастасия Стативкина
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