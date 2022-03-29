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Законодательство РК
15:55 29.03.2022

Токаев назначил Жамаубаева зампремьера — министром финансов

назначение Фото: пресс-служба Министерства финансов РК
Указом президента Касым-Жомарта Токаева Ерулан Жамаубаев назначен заместителем премьер-министра — министром финансов РК, сообщает Zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.

Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности министра финансов Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.

Жамаубаев Ерулан родился 25 марта 1974 года.

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления; в 2009-м – Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова.

Трудовой стаж:

  • преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления (1996-1998);

  • ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка РК (1998-2006);

  • директор департамента координации Национального банка РК (2006-2014);

  • управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (2014-2015);

  • заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (07.2015 – 11.2015);

  • заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (11.2015 – 11.2018);

  • помощник президента РК (29.11.2018 – 22.03.2019);

  • ответственный секретарь Министерства финансов РК (22.03.2019 – 05.2020);

  • министр финансов РК (18.05.2020, 18.01.2021, переназначен с 11.01.2022).

Анастасия Московчук
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