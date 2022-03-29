Токаев назначил Жамаубаева зампремьера — министром финансов

Указ о назначении опубликован на сайте Акорды.

Назначить Жамаубаева Ерулана Кенжебековича заместителем премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан, освободив от должности министра финансов Республики Казахстан, – отмечено в сообщении.

Жамаубаев Ерулан родился 25 марта 1974 года.

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления; в 2009-м – Международную бизнес-школу при Казахском экономическом университете им. Т. Рыскулова.

Трудовой стаж:

преподаватель-стажер, преподаватель Казахской государственной академии управления (1996-1998);

ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики Национального банка РК (1998-2006);

директор департамента координации Национального банка РК (2006-2014);

управляющий директор АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» (2014-2015);

заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (07.2015 – 11.2015);

заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК (11.2015 – 11.2018);

помощник президента РК (29.11.2018 – 22.03.2019);

ответственный секретарь Министерства финансов РК (22.03.2019 – 05.2020);