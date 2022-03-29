Подростка разыскивают в Костанае: его вещи и телефон найдены на берегу реки

В настоящее время, как отмечено на сайте «Алау», проводится комплекс розыскных мероприятий, задействован личный состав Управления полиции Костаная и ДЧС.

В поисках участвуют и волонтеры.

Фото: alau.kz

Заведено розыскное дело. Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить информацию по данному факту по телефону 102. Полиция обнаружила вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол в районе Корейского моста, – сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.