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16:15 29.03.2022

Подростка разыскивают в Костанае: его вещи и телефон найдены на берегу реки

пропал несовершеннолетний Фото: pixabay
В Костанае разыскивают без вести пропавшего подростка. Он ушел из дома 26 марта и не вернулся, сообщает Zakon.kz. 

В настоящее время, как отмечено на сайте «Алау», проводится комплекс розыскных мероприятий, задействован личный состав Управления полиции Костаная и ДЧС.

В поисках участвуют и волонтеры.

пропал несовершеннолетний в Костанае

Фото: alau.kz

Заведено розыскное дело. Полиция обращается к жителям с просьбой сообщить информацию по данному факту по телефону 102. Полиция обнаружила вещи подростка и сотовый телефон на берегу реки Тобол в районе Корейского моста, – сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
Анастасия Московчук
Костанайская область
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