16:36 29.03.2022
В Нур-Султане «заминировали» ТРЦ – из здания эвакуировали 350 человек
Фото: Zakon.kz
Один из торгово-развлекательных центров «заминировали» в Нур-Султане. Об этом сообщили в столичном департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Информация о том, что из ТРЦ «Сарыарка» эвакуируют посетителей, появилась в соцсетях.
Редакция Zakon.kz за комментарием обратилась в столичный ДП.
29 марта в 13:39 на канал «102» поступило сообщение от администрации ТРЦ «Сарыарка» о том, что на рабочий номер позвонил неизвестный мужчина и заявил, что через восемь минут произойдет взрыв. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. В ходе проверки взрывное устройство и иные подозрительные предметы не обнаружены. Из здания эвакуировали 350 человек.Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК.
Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы сроком до пяти лет и возмещением ущерба.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, сообщившего о взрывном устройстве.Пресс-служба ДП Нур-Султана