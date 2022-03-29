В Нур-Султане «заминировали» ТРЦ – из здания эвакуировали 350 человек

Информация о том, что из ТРЦ «Сарыарка» эвакуируют посетителей, появилась в соцсетях.

Редакция Zakon.kz за комментарием обратилась в столичный ДП.

29 марта в 13:39 на канал «102» поступило сообщение от администрации ТРЦ «Сарыарка» о том, что на рабочий номер позвонил неизвестный мужчина и заявил, что через восемь минут произойдет взрыв. На место происшествия незамедлительно выехали экстренные службы. В ходе проверки взрывное устройство и иные подозрительные предметы не обнаружены. Из здания эвакуировали 350 человек. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ст. 273 УК РК.

Санкция данной статьи предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы сроком до пяти лет и возмещением ущерба.