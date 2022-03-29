Ветер, дождь, снег – прогноз погоды в Казахстане на 30 марта

Северо-западный циклон по-прежнему будет оказывать влияние на север, восток и центр РК, в связи с чем ожидаются дождь и снег, ночью на юго-востоке, востоке страны – сильные осадки. РГП «Казгидромет»

А вот западные и южные регионы будут находиться под влиянием антициклона, с приходом которого установится погода без осадков.

Также по стране синоптики прогнозируют туман, гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре – метель, на юго-западе – пыльную бурю.

На юге, западе Акмолинской области ожидается метель, гололед, на западе области туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более.

На юге, севере Северо-Казахстанской области – метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более.

На западе, севере, юге Павлодарской области – метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

На севере Карагандинской области – низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Восточно-Казахстанской области – низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе, юге области до 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

На большей части Костанайской области – метель, на западе, юге области гололед, туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на западе, севере области порывы 23-28 м/с, ночью 30 м/с и более.

В Актюбинской области – гололед, усиление ветра ночью на большей части, днем на северо-востоке области до 15-20 м/с.

На востоке, в центре Атырауской области – пыльная буря, усиление ветра ночью до 15-20 м/с, на востоке и в центре области порывы 23-28 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, в центре Мангистауской области – усиление ветра до 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Алматинской области – ночью и утром в горных, предгорных районах туман, гололед, на севере, юге и востоке области ветер 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области – ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах туман, усиление ветра на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах до 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области – на севере туман, усиление ветра, на юго-востоке порывы до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – усиление ветра, ночью и утром в горных районах 15-20 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью снег, днем дождь, снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7°С, днем +1...+3°С.

В Алматы переменная облачность, ночью осадки, временами сильные (дождь, снег). Ветер северо-западный, 2-7 м/с, ночью порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°С, днем +8...+10°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днем +11...+13°С.