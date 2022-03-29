Налог на транспорт — ответы на самые частые вопросы от ДГД

Автовладелец столкнулся с неожиданной проблемой. Мужчина оплатил налог на транспорт, но спустя некоторое время получил повторную квитанцию.

«На мобильное приложение одного из банков приходят налоги на авто за 2021 год, хотя я их оплатил. Квитанция есть. И такое происходит не в первый раз. Этому теперь надо посвятить несколько дней, ездить, разбираться», – сказал автовладелец.

Как отметили в Департаменте госдоходов, если пришла повторная квитанция, не нужно переживать. Скорее всего – это общее предупреждение о необходимости заплатить налог.

Если физлицо уже оплатило по обязательствам 2021 года, то больше платить не нужно. Дело в том, что налог на транспорт для физлиц исчисляется самостоятельно. Если оплатили ранее, то просто нужно сравнить суммы, чтобы не было потом пени. Сейчас на счете физлица переплата. 1 апреля начисления спишутся, и на счетах будет ноль. Ну, или плюс несколько тенге, если человек немного переплатил. Но это в любом случае будет положительное сальдо. Сейчас физлицам нужно просто свериться, столько ли они оплатили. Если сумма окажется меньше, то нужно будет доплатить. Департамент госдоходов Мангистуаской области

В ДГД также ответили на ряд других вопросов, возникающих у автовладельцев.

Если я продал автомобиль по доверенности, налоги уплачиваю я или фактический пользователь автомобиля?

Согласно Налоговому кодексу, плательщиком налога является физлицо, на которое зарегистрировано право собственности на автомобиль.

Таким образом, плательщиком будете являться вы, так как автомобиль числится за вами, либо фактический пользователь может оплатить от вашего имени налог за автомобиль (при этом необходимо указать в отправителях платежа ИИН и Ф.И.О. владельца транспорта).

Что делать, если автомобиль продали несколько лет назад, а налог на него пришел только сейчас?

Налог на транспортные средства рассчитывается на основании сведений центральной базы данных Комитета административной полиции. В случае, если по сведениям уполномоченного органа транспортное средство состоит на учете, налоговые органы обязаны исчислить налог по такому транспортному средству.

Для снятия с учета транспортного средства необходимо обратиться в СпецЦОН или ЦОН. При этом нужно погасить задолженность и сумму налога, исчисленную до даты снятия с регистрационного учета данного автотранспорта.

Автомобиль числится в розыске с мая 2016 года по факту угона. Должен ли я платить налог?

Основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска транспортного средства, находящегося в розыске, являются сведения, подтверждающие факт (дату) возбуждения уголовного дела, предоставляемые в налоговые органы уполномоченным государственным органом в сфере регистрации транспортных средств.

Исчисление такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела и возобновляется с даты прекращения уголовного дела об угоне транспортного средства и его возврата.

Учитывая вышесказанное, вы не будете являться плательщиком налога на транспортное средство на период его розыска с даты возбуждения соответствующего уголовного дела.

Машина после ДТП находится в неисправном состоянии и не используется, должны ли платить налог на транспорт за данный автотранспорт?

Да, должны платить налог, поскольку транспорт состоит на регистрационном учете в органах дорожной полиции. Для прекращения исполнения налогового обязательства по такому транспортному средству необходимо снять его с регистрационного учета.

Транспортное средство было продано в 2020 году, и налог был оплачен при снятии с учета, но пришла квитанция с начисленным налогом.

Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Часто возникают ситуации, когда граждане оплачивают налог за последний год владения транспортным средством, хотя на самом деле они погашают задолженность за предшествующие периоды.