Вещание телеканалов приостановлено из-за аварии в столичном «Казмедиацентре»

В 20:41 пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана прибыли на вызов по адресу: ул. Кунаева, д. 4. Выяснилось, что загорелся трансформатор в помещении паркинга.

Эвакуация производится самостоятельно. Жертв и пострадавших нет.

На данный момент на месте работают 13 человек личного состава и три единицы техники ДЧС города.