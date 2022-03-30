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08:00 30.03.2022

Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в РК зарегистрировали на 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией больше, чем днем ранее. Новые случаи выявили в 10 регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 9,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 0,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 4,

  • в Жамбылской области – 0,

  • в ЗКО – 0,

  • в Карагандинской области – 3,

  • в Костанайской области – 2,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в СКО – 2,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 114 случаев.

564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 32,

  • в Алматы – 0,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 54,

  • в Алматинской области – 1,

  • в Атырауской области – 0,

  • в ВКО – 14,

  • в Жамбылской области – 175,

  • в ЗКО – 222,

  • в Карагандинской области – 31,

  • в Костанайской области – 33,

  • в Кызылординской области – 0,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 0,

  • в СКО – 0,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 315 человек.

Данияр Кунафин
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