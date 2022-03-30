Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 9,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 0,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 4,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 3,

в Костанайской области – 2,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 1,

в СКО – 2,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 305 114 случаев.

564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 32,

в Алматы – 0,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 54,

в Алматинской области – 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 14,

в Жамбылской области – 175,

в ЗКО – 222,

в Карагандинской области – 31,

в Костанайской области – 33,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 0,

в СКО – 0,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 315 человек.