Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 9,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 0,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 4,
в Жамбылской области – 0,
в ЗКО – 0,
в Карагандинской области – 3,
в Костанайской области – 2,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 1,
в СКО – 2,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 305 114 случаев.
564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 32,
в Алматы – 0,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 54,
в Алматинской области – 1,
в Атырауской области – 0,
в ВКО – 14,
в Жамбылской области – 175,
в ЗКО – 222,
в Карагандинской области – 31,
в Костанайской области – 33,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 0,
в СКО – 0,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 289 315 человек.