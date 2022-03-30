3146 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19

На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 3146 человек (2140+ и 1006 КВИ-), из них в стационарах – 355, на амбулаторном уровне – 2791.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 31,

в состоянии крайней степени тяжести – 7,

на аппарате ИВЛ – 8.