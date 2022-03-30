08:55 30.03.2022
3146 казахстанцев продолжают лечиться от COVID-19
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 32 новых случая заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 30 марта лечение от КВИ продолжают получать 3146 человек (2140+ и 1006 КВИ-), из них в стационарах – 355, на амбулаторном уровне – 2791.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 31,
в состоянии крайней степени тяжести – 7,
на аппарате ИВЛ – 8.
Фото: Минздрав РК