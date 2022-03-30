09:20 30.03.2022
В Казахстане установили минимальные розничные цены на коньяк и бренди
Фото: pixabay
Правительство Казахстана утвердило постановление от 31 марта 2021 года «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия», сообщает Zakon.kz.
Так, установлены минимальные розничные цены на:
водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр;
коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.
Ранее цены на коньяк и бренди правительством не устанавливались.
Постановление вводится в действие с 9 апреля 2022 года.