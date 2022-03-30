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Законодательство РК
09:20 30.03.2022

В Казахстане установили минимальные розничные цены на коньяк и бренди

установлены цены на коньяк и бренди Фото: pixabay
Правительство Казахстана утвердило постановление от 31 марта 2021 года «Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия», сообщает Zakon.kz.

Так, установлены минимальные розничные цены на:

  • водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр;

  • коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.

Ранее цены на коньяк и бренди правительством не устанавливались.

Постановление вводится в действие с 9 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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