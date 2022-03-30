В Казахстане установили минимальные розничные цены на коньяк и бренди

Так, установлены минимальные розничные цены на:

водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия в размере 1980 тенге за литр;

коньяк и бренди в размере 2930 тенге за литр.

Ранее цены на коньяк и бренди правительством не устанавливались.

Постановление вводится в действие с 9 апреля 2022 года.