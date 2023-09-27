В Казахстане вырастут минимальные розничные цены на водку, ликер и коньяк

Повышение цен предусмотрено приказом министра финансов от 4 июля 2023 года "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди", сообщает Zakon.kz.

Так, цены с 1 октября 2023 года вырастут на 120 тенге и 180 тенге по соответствующим группам.

Минимальная розничная цена составит:

на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия – 2 100 тенге за литр (увеличение на 120 тенге);

на коньяк и бренди – 3 110 тенге за литр (увеличение на 180 тенге).

Приказ был введен в действие с 1 июля 2023 года.

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