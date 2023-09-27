В Казахстане вырастут минимальные розничные цены на водку, ликер и коньяк
Фото: pexels
Повышение цен предусмотрено приказом министра финансов от 4 июля 2023 года "Об установлении минимальных розничных цен на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия, коньяк и бренди", сообщает Zakon.kz.
Так, цены с 1 октября 2023 года вырастут на 120 тенге и 180 тенге по соответствующим группам.
Минимальная розничная цена составит:
- на водки и водки особые, водки с защищенным наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия – 2 100 тенге за литр (увеличение на 120 тенге);
- на коньяк и бренди – 3 110 тенге за литр (увеличение на 180 тенге).
Приказ был введен в действие с 1 июля 2023 года.
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