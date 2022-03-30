Врач объяснила, как распознать алкогольную зависимость у близкого человека

Употребление алкоголя является четвертой по значимости причиной предотвратимой смерти после курения, высокого кровяного давления и ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире более трех миллионов человек умирают от болезней, вызванных воздействием алкоголя. В 2019 году почти 2,4 миллиона смертей были связаны с алкоголем, что составляет 4,3% всех смертей в мире и 12,6% смертей мужчин в возрасте от 15 до 49 лет. Терапевт Асель Жаксыбаева

Она добавила, что во всем мире 237 млн мужчин и 46 млн женщин страдают расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Во всем мире алкоголь является причиной различных заболеваний и происшествий: цирроз печени – 32%, ДТП при алкогольном опьянении – 20%, рак рта и ротоглотки – 19%, рак пищевода – 29%, убийство – 24%, самоубийство – 11%.

Ряд специалистов отмечают, что умеренное потребление алкоголя снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин и женщин примерно на 30%. Ученые особо подчеркивают, что польза обеспечивается не только правильной дозировкой, но и длительностью употребления. Организм человека способен безболезненно и с пользой перерабатывать строго определенное количество алкоголя. Любое превышение лишает всю процедуру смысла.

Если говорить о бокале вина в день, то все зависит от того, как быстро вы пьете. Если вы выпьете бокал вина за секунду – вы подвергнете весь организм стрессу и нейтрализуете все положительные эффекты. Но если вы растянете бокал вина, скажем, на час, организм начнет работать с полезными веществами, входящими в его состав. Этот процесс связан с метаболизмом. Ведь бокал вина содержит около 50 граммов этанола, и организму нужно переработать их за час. Если вы будете пить медленно, то эффект от алкоголя не будет таким острым, и в будущем у вас уменьшится риск кардиозаболеваний. Влияние чрезмерного употребления алкоголя на риск сердечно-сосудистых заболеваний различается в разных исследованиях. Умеренное потребление алкоголя снижает риск развития диабета, но чрезмерное употребление алкоголя может увеличить риск. Терапевт Асель Жаксыбаева

Однако, по словам специалиста, люди часто недооценивают количество выпитого алкоголя. Чтобы оценить, сколько алкоголя ты выпиваешь, нужно знать, что такое единица алкоголя и каковы границы риска. Совершенно безопасного количества алкоголя не существует. Единица алкоголя – это 10 г чистого, то есть абсолютного алкоголя. Это количество, которое организм здорового взрослого человека может переработать в течение около одного часа.

Так, например, в 0,3 мл пива содержится 1 единица алкоголя, 120 мл, или бокал белого вина, равно 1,1 единицы алкоголя. В красном вине немного больше – 1,3 единицы, ну и крепкий алкоголь свыше 40% — 0,5 л – равен 15,8 единицы алкоголя. Таким образом, всегда нужно следить за тем, сколько выпивается.

Специалист отмечает, что алкоголь влияет практически на все системы в организме и в больших дозах может вызвать кому и смерть. В первую очередь алкоголь влияет на сердечно-сосудистую систему. Как только алкоголь попадает в организм, сердце начинает увеличиваться в размере. И особую коварность таит в себе пиво. На тканях сердца появляются многочисленные рубцы, которые являются виновниками инфаркта и способны привести к смерти. Также алкоголь уничтожает клетки мозга. Даже небольшое количество спиртного (пол бокала вина) уничтожает несколько тысяч нейронов без возможности восстановления.

У вас бывали случаи, когда вы выпивали больше, чем рассчитывали, или дольше, чем собирались? Может показаться, что это не имеет большого значения, если это случается только время от времени. Но это показывает, что вам трудно контролировать себя во время употребления алкоголя. И это ранний предупреждающий знак. Алкоголизм начинается с нескольких выпивок для снятия стресса, и в конце концов стадии, на которых развивается алкоголизм, становятся более очевидными. Асель Жаксыбаева

Терапевт добавила, что многие люди не понимают, что начало алкоголизма часто бывает очень обычным и невинным. Также к числу тревожных признаков можно отнести: