В Казахстане планируют увеличить трансферт в бюджет из Нацфонда

Для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК увеличить в 2022 году до 3 046 млрд тенге.

Ранее размер трансферта на 2022 год был утвержден в размере 2 400 млрд тенге.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.