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Законодательство РК
10:54 30.03.2022

В Казахстане планируют увеличить трансферт в бюджет из Нацфонда

проект закона по трансферту из Нацфонда Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство нацэкономики разработало проект закона, который предусматривает увеличение размера трансферта из Национального фонда РК в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.

Для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК увеличить в 2022 году до 3 046 млрд тенге.

Ранее размер трансферта на 2022 год был утвержден в размере 2 400 млрд тенге.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.

Лариса Черненко
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