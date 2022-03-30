10:54 30.03.2022
В Казахстане планируют увеличить трансферт в бюджет из Нацфонда
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство нацэкономики разработало проект закона, который предусматривает увеличение размера трансферта из Национального фонда РК в республиканский бюджет, сообщает Zakon.kz.
Для обеспечения сбалансированности республиканского бюджета предлагается размер гарантированного трансферта из Национального фонда РК увеличить в 2022 году до 3 046 млрд тенге.
Ранее размер трансферта на 2022 год был утвержден в размере 2 400 млрд тенге.
Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 апреля.