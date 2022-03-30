Курс доллара в Казахстане снизился еще на 11,44 тенге

В целом с начала недели курс доллара снизился более чем на 30 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля по итогам вчерашних торгов составляет 5,4 тенге. Курс китайского юаня — 74,12 тенге.

Торгов по евро в последние дни не проводилось, его курс установлен Нацбанком в в 520,13 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 455-461 тенге, евро – 508-515 тенге, рос. рубль – 5,2-5,8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 30 марта.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,81%, составив $105,08 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 0,73% — до $108,50 за баррель.