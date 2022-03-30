Летние школы снова будут работать в Казахстане

У нас есть государственный общеобязательный стандарт, который одинаков для всех организаций, вне зависимости от формы собственности. ГОСО говорит о том, что у нас есть начало и завершение учебного года. В данном случае учебный год завершается 25 (мая. – Прим. автора). Я вчера соответствующий приказ подписал. Но, тем не менее, учитываем, что в январе мы определенное время не могли обучаться по объективным обстоятельствам, кроме того, у нас была пандемия и потери в знаниях. В связи с этим в прошлом году у нас была практика проведения летней школы. Асхат Аймагамбетов

По словам министра, летние школы работают во многих странах, некоторые из них в принципе увеличивают продолжительность учебного года.

А мы говорим о том, что в этом году, как и в прошлом, проведем летнюю школу для наших детей. Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями. Дополнительных расходов это не влечет. Асхат Аймагамбетов

Напомним, в январе из-за массовых беспорядков казахстанским школьникам и студентам продлили зимние каникулы.