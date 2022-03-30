В МОН прокомментировали предложение сократить каникулы школьникам

Здесь есть как плюсы, так и минусы. Но мы понимаем аргументы тех, кто возражает, здесь должен быть всегда научный подход. Мы должны смотреть не с точки зрения министерства, Управления образования, учителя или родителя, а с научной точки зрения, как это эффективнее для ребенка. Если мы посмотрим с точки зрения ребенка, его будущего и эффективности, здесь появляется другая картина. Асхат Аймагамбетов

По его словам, министерство сейчас проводит исследование, и о его результатах будет сообщено позже. При этом Аймагамбетов подчеркнул, что кулуарные решения по этому вопросу в тиши кабинетов никто принимать не будет.