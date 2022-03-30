Беспокоиться не о чем – Аймагамбетов о признании в Казахстане российских дипломов

Много тех, кто получил дипломы, обучаясь там. Им беспокоиться не о чем, потому что у нас есть двусторонние межправительственные соглашения о признании документов об образовании. Поэтому наши документы об образовании признаются в Российской Федерации, и, соответственно, документы об образовании в России давно уже признаются и продолжают признаваться на территории нашей страны. Эти соглашения никто не отменял, они действуют. Асхат Аймагамбетов

Глава МОН также сообщил, что сейчас рассматриваются варианты открытия филиалов российских вузов в Казахстане.

Ведутся переговоры с разными вузами, в том числе с МИФИ, МГТУ имени Баумана, РГУ нефти и газа имени Губкина. Но пока это на уровне переговоров, потому что университеты должны решить свои организационные вопросы. Асхат Аймагамбетов

При этом он уточнил, если филиалы этих вузов появятся в Казахстане, то работать они будут в составе казахстанских вузов. К примеру, МИФИ уже ведет переговоры с КазНУ имени Аль-Фараби.