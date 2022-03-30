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Законодательство РК
12:52 30.03.2022

Беспокоиться не о чем – Аймагамбетов о признании в Казахстане российских дипломов

признание дипломов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса отметил, что Казахстан и Россию связывает межправительственное соглашение о признании документов об образовании, передает корреспондент Zakon.kz.
Много тех, кто получил дипломы, обучаясь там. Им беспокоиться не о чем, потому что у нас есть двусторонние межправительственные соглашения о признании документов об образовании. Поэтому наши документы об образовании признаются в Российской Федерации, и, соответственно, документы об образовании в России давно уже признаются и продолжают признаваться на территории нашей страны. Эти соглашения никто не отменял, они действуют.Асхат Аймагамбетов

Глава МОН также сообщил, что сейчас рассматриваются варианты открытия филиалов российских вузов в Казахстане.

Ведутся переговоры с разными вузами, в том числе с МИФИ, МГТУ имени Баумана, РГУ нефти и газа имени Губкина. Но пока это на уровне переговоров, потому что университеты должны решить свои организационные вопросы. Асхат Аймагамбетов

При этом он уточнил, если филиалы этих вузов появятся в Казахстане, то работать они будут в составе казахстанских вузов. К примеру, МИФИ уже ведет переговоры с КазНУ имени Аль-Фараби.

Тамила Языкова
Россия МОН РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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