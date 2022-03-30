Вне закона: в Минтруда РК рассказали, как будут выводить из тени самозанятых

По данным вице-министра, на сегодня только в сфере услуг занято почти 900 тыс. человек. Часть из них оказывают услуги вне закона, и, как итог, в большей части не защищены от заказчика.

Мы создали программный продукт «Платформенная занятость». Она сейчас тестируется, в текущем году будет внедряться. Лица, которые оказывают услуги, допустим, по уборке дома, охране дома, доставке продуктов, могут зарегистрироваться в этом приложении и найти заказы. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ержан Биржанов

Спикер назвал плюс тестируемого программного продукта.

Плюс приложения – в нем предусматривается некий усеченный договор, где предусматриваются права и обязанности сторон, защита трудовых прав исполнителя. Это позволяет вывести часть лиц, которые находятся сейчас в тени, и в дальнейшем перевести на нормальный уровень предпринимательской среды, чтобы они могли легко зарегистрироваться и оплачивать налоги. Данная система сейчас готовится министерством, это одно из новшеств. Ержан Биржанов

Запуск приложения планируется в октябре-ноябре этого года. Участие в нем будет бесплатным.

Когда работник, который может оказать эти услуги, зарегистрируется, мы его проверяем и регистрируем. Будет разработана рейтинговая оценка, и заказчик, если через эту систему будет заказывать услуги, сможет оставлять свои отзывы. Ержан Биржанов

4 марта в Министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что в четвертом квартале 2021 года наблюдались рост числа наемных работников на 32,1 тыс. человек и сокращение количества самозанятых лиц на 33,1 тыс.