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Общество

Самые популярные профессии среди молодежи перечислили в Минтруда РК

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:52 Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на брифинге в СЦК 25 июля 2025 года рассказал, какие профессии сейчас выбирает молодежь, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Биахметов заявил, что до 2030 года спрос на рабочую силу составляет порядка 2,9 млн человек, из них свыше 800 тыс. – по рабочим специальностям.

"Молодые люди сейчас в основном выбирают IT-профессии. Это сфера искусственного интеллекта, инженерия, технологические специальности. Конечно, с учетом требований времени и в соответствии со спросом на рынке труда, мы постоянно обновляем перечень этих специальностей", – заявил спикер.

По его словам, также важно повышать престиж рабочих профессий.

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, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 13:52
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25 июля 2025 года представители Минтруда озвучили официальные данные по безработице в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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