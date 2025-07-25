Самые популярные профессии среди молодежи перечислили в Минтруда РК

Вице-министр труда и социальной защиты населения Аскар Биахметов на брифинге в СЦК 25 июля 2025 года рассказал, какие профессии сейчас выбирает молодежь, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскар Биахметов заявил, что до 2030 года спрос на рабочую силу составляет порядка 2,9 млн человек, из них свыше 800 тыс. – по рабочим специальностям.

"Молодые люди сейчас в основном выбирают IT-профессии. Это сфера искусственного интеллекта, инженерия, технологические специальности. Конечно, с учетом требований времени и в соответствии со спросом на рынке труда, мы постоянно обновляем перечень этих специальностей", – заявил спикер.

По его словам, также важно повышать престиж рабочих профессий.

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