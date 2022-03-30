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Законодательство РК
12:52 30.03.2022

160 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане из-за непогоды

ДТП, авто Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Нур-Султане зарегистрировано 160 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, передает Zakon.kz.
29 марта около 20:10 водитель, управляя автомашиной Lada, следуя по шоссе Каркаралы со стороны города Косшы в сторону пр. Кабанбай батыра, допустил столкновение с автомашиной Volkswagen. Из-за образовавшегося затора на проезжей части в условиях плохой видимости произошло столкновение еще четырех транспортных средств. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также вчера водитель автомашины Shacman, следуя по Астраханской трассе со стороны поселка Талапкер, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с другой автомашиной Shacman, которая следовала в попутном направлении. После чего произошло столкновение еще трех транспортных средств.

Анастасия Стативкина
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