160 ДТП произошло за сутки в Нур-Султане из-за непогоды

29 марта около 20:10 водитель, управляя автомашиной Lada, следуя по шоссе Каркаралы со стороны города Косшы в сторону пр. Кабанбай батыра, допустил столкновение с автомашиной Volkswagen. Из-за образовавшегося затора на проезжей части в условиях плохой видимости произошло столкновение еще четырех транспортных средств. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Также вчера водитель автомашины Shacman, следуя по Астраханской трассе со стороны поселка Талапкер, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с другой автомашиной Shacman, которая следовала в попутном направлении. После чего произошло столкновение еще трех транспортных средств.