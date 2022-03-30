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Законодательство РК
14:27 30.03.2022

В Казахстане расширили перечень граждан, которым выделяется жилье из государственного жилфонда

расширен перечень лиц, кому выделяется жилье из госфонда Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства Казахстана от 25 марта 2022 года внесены изменения в Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила распространяются на социально уязвимые слои населения.

Теперь в Перечень таких лиц вошли семьи, в которых инвалидность 1 или 2 группы устанавливается ребенку-инвалиду, достигшему возраста 18 лет. И такая семья состоит на учете как семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов. За таким ребенком сохраняется очередность на предоставление жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, до его получения.

Кроме того, на получение такого жилья могут претендовать:

  1. ветераны Великой Отечественной войны;

  2. ветераны, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ;

  3. ветераны боевых действий на территории других государств;

  4. инвалиды 1 и 2 групп;

  5. семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

  6. лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний, утвержденных уполномоченным органом в области здравоохранения;

  7. пенсионеры по возрасту;

  8. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия. При призыве таких лиц на воинскую службу возраст продлевается на срок прохождения срочной воинской службы;

  9. кандасы;

  10. лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  11. многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степеней, многодетные семьи;

  12. семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, спасении человеческой жизни, охране правопорядка;

  13. неполные семьи.

Постановление вводится в действие с 9 апреля 2022 года.

Лариса Черненко
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