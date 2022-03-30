В Атырауской области массово гибнет скот

Начальник Исатайской районной ветеринарной станции Аманжол Рахметов уточнил в интервью «АЖ», что владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем.

По информации жителей Аккистауского сельского округа, вдоль побережья моря были обнаружены лошади, которые не могли подняться с земли и отстали от своего табуна. В связи со сложившейся ситуацией владельцам скота рекомендуется регулярно следить за их водопоем. В настоящее время местные ветврачи проводят симптоматическое лечение четырех лошадей у двух фермеров. Они очень слабы, исхудали. У животных были взяты образцы крови и отправлены в областную ветеринарную лабораторию, а также в Национальный референтный центр ветеринарии. Аманжол Рахметов

В свою очередь заместитель акима Курмангазинского района Калиев отметил, что ситуация стабильная.

Около десяти больных лошадей в Аккольском и Курмангазинском округах лечат неозидином, глюкозой, витаминами А, В, С. Все они находятся под наблюдением ветеринаров. Калиев

Заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков сообщил, что в районе 809 овец и КРС вылечены от ринотрахеита и вирусной диареи, падежа нет.

Местные ветеринары сказали, что лошади страдают от большого количества клещей и общей слабости.

Представитель крестьянского хозяйства «Ойтаң» Айбар Ерекешов заявил, что падеж начался с середины февраля, с тех пор прошло полтора месяца.

Падеж не прекратился, животные гибнут каждый день. Симптомы: изо рта идет пена, из носа капает и не едят ничего. Я не знаю, что это за болезнь. 25 февраля на совещании в областном центре я с трибуны сообщил, что у нас наблюдается болезнь среди животных и происходит падеж, и просил направить комиссию для проверки, но никто тогда не приехал. Приехали только 26 марта, составили акт, взяли пробы крови и содержимого кишечника у больных и павших животных, – говорит Айбар Ерекешов.