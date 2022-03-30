Международные резервы Нацбанка выросли на 0,4% в феврале

По информации Нацбанка, рост золотовалютных резервов произошел за счет увеличения цены на золото. При этом позитивный эффект от роста цены на золото был частично нивелирован оттоком валютных остатков банков со счетов в Национальном банке, а также проведением валютных интервенций.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (53,9 млрд долларов США), на конец февраля 2022 года составили 87,5 млрд долларов США.

Денежная база в феврале 2022 года расширилась на 0,8% и составила 10 764,9 млрд тенге (с начала года сжалась на 1,8%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,9%, до 7 909,2 млрд тенге (с начала года – 13,9%).

Денежная масса за февраль 2022 года увеличилась на 3,1%, составив 30 711,8 млрд тенге (с начала года – 2%), наличные деньги в обращении выросли на 0,1%, до 2 992,5 млрд тенге (с начала года снижение 0,2%).