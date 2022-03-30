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17:45 30.03.2022

В Алматинской области выберут самую красивую овцу

конкурс Фото: unsplash
Конкурс красоты «Овца-2022» состоится в Алматинской области. Участие в нем могут принять все желающие фермеры региона, сообщает Zakon.kz.  

Правила конкурса гласят: взнос для участия в конкурсе составляет 10 тысяч тенге.

Также отмечено, что победители получат призовой фонд всех участников.

Финал конкурса состоится в июле. Выбирать победительницу будут члены жюри – животноводы области.

Объявление о необычном конкурсе опубликовано в местной газете «Вечерний Талдыкорган».

В социальных сетях комментаторы с юмором отнеслись к мероприятию. В свою очередь многие поддержали идею и отметили, что за границей такие конкурсы – не редкость.

К примеру, в ОАЭ ежегодно проводится конкурс красоты среди верблюдов.

Из-за большого размера награды конкурс уже несколько лет подряд интересует мошенников, которые искусственно улучшают внешность верблюдов. Именно поэтому жюри пришлось создать специальный комитет, который определял естественность красоты животных.

В декабре 2021 года власти Саудовской Аравии применили беспрецедентно суровые меры: дисквалифицировали 40 животных, которым сделали инъекции ботокса и применили другие вмешательства, чтобы сделать животных более привлекательными.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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