Брюс Уиллис завершает карьеру в кино из-за болезни

Об этом написала дочь актера Румер Уиллис в Instagram.

Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует все обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Румер Уиллис

Обращение к поклонникам подписали жена Брюса Уиллиса Эмми, а также его бывшая супруга Деми Мур и его дети.

Афазия — это расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга. В результате афазии могут пропасть способности говорить, понимать, читать, писать.

За несколько недель до обращения от семьи актера в СМИ начали появляться сообщения о том, что он страдает от деменции и решил уйти на пенсию. По всей видимости, информация была верной, но лишь отчасти.