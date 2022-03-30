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23:51 30.03.2022

Брюс Уиллис завершает карьеру в кино из-за болезни

Завершает карьеру Фото: Instagram/brucewillisbw
Американский актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за афазии – заболевания, следствием которого является расстройство речи, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала дочь актера Румер Уиллис в Instagram.

Наш любимый Брюс испытывает проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз «афазия», который влияет на его когнитивные способности. В результате этого, как следует все обдумав, Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила. Румер Уиллис

Обращение к поклонникам подписали жена Брюса Уиллиса Эмми, а также его бывшая супруга Деми Мур и его дети.

Афазия — это расстройство речи, которое может возникнуть из-за повреждения мозга. В результате афазии могут пропасть способности говорить, понимать, читать, писать.

За несколько недель до обращения от семьи актера в СМИ начали появляться сообщения о том, что он страдает от деменции и решил уйти на пенсию. По всей видимости, информация была верной, но лишь отчасти.

Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в Идар-Оберштейне в Германии в семье американца и немки. Известность получил за роль в фильмах «Крепкий орешек», «Криминальное чтиво», «Армагеддон» и «Пятый элемент». С 1987 по 2000 год был женат на актрисе Деми Мур. В 2009 году женился на английской актрисе и фотомодели Эмме Хеминг.

Константин Вноровский
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