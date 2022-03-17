СМИ: Брюс Уиллис может скоро завершить карьеру из-за деменции

Как пишет The New Zealand Herald, Уиллис страдает от ранней деменции, поэтому испытывает проблемы с запоминанием текстов сценариев.

Утверждается, что информацию подтвердил режиссер Мэтт Эскандари, который снял четыре фильма с актером.

Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю об этом не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Мэтт Эскандари

Также сообщается, что во время съемок фильма «Стекло» в 2019 году у Уиллиса уже были проблемы с памятью. Якобы команде приходилось редактировать реплики актера, сокращая их до минимума. Утверждается, что в большинстве сцен он был одет в балахон. Почти все время использовали его двойников. На съемочной площадке Уиллис не улыбался, его всегда сопровождал ассистент.

19 марта Брюсу Уиллису исполнится 67 лет, и сам он слухи о серьезных проблемах со здоровьем никак не комментирует. Артист предпочитает отмалчиваться, при этом продолжает вести аккаунт в Instagram, делясь с подписчиками фото из повседневной жизни.